Molestata durante la traversata e accusata di essere una capitana Dopo mesi di carcere ai domiciliari la mamma iraniana

(Di martedì 28 maggio 2024) Lo ha deciso il Riesame di Reggio Calabria. In sciopero della fame l’attivista curdo-incon la medesima accusa. Pernessuna delle due ha potuto fornire la propria versione per mancanza di mediatori.

dopo oltre 15 mesi di carcerazione, Ilaria Salis è uscita in mattinata dalla prigione di massima sicurezza di Gyorskocs di Budapest . La donna ed è stata trasferita al domicilio, protetto, dove sconterà la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della fine del suo processo. La ... ilgiorno

Il calciatore Albert Gudmundsson del Genoa a processo per molestie sessuali: rischia fino a 16 anni di carcere - Il calciatore Albert Gudmundsson del Genoa a processo per molestie sessuali: rischia fino a 16 anni di carcere - Il calciatore islandese del Genoa Albert Gudmunsson è finito a processo per un'accusa di molestie sessuali: rischierebbe da 1 a 16 anni di carcere ... notizie.virgilio

Scippavano anziani in strada: oltre 13 anni di pena alla coppia di rapinatori - Scippavano anziani in strada: oltre 13 anni di pena alla coppia di rapinatori - Per la donna di 3 anni e 7 mesi. Il giudice Valeria Rey ha sostanzialmente spostato ... Fino alla stretta finale, che si è conclusa con l'arresto dei due criminali che da allora si trovano in carcere. lastampa