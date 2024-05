Crosetto | non decide Stoltenberg Nato la linea per tutti

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Non esiste un segretarioo una nazione chelaper tutte le altre". Lo afferma in un'intervista alla Stampa il ministro della Difesa, Guido, commentando l'invito del segretario generale della, Jens, a porre fine al divieto di usare armi per colpire obiettivi militari in Russia. Il "non esiste", ha detto, vale per"ma vale anche per Macron, quando ha detto `Manderemo i nostri soldati in Ucraina'"."Lasi muove, e si muoverà nell'incontro che avremo a Washington a luglio, portando dei progetti, dei piani, delle idee. Le singole spinte valgono poco". "Io ritengo - prosegue il ministro - che in questo momento sia sbagliato aumentare una tensione già drammatica. Occorre sì aiutare l'Ucraina a difendersi, perché se non la aiuti scoppia davvero la terza guerra mondiale.