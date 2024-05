Nicolas Bonazzi è uscito il 24 maggio con In Orbita

(Di domenica 26 maggio 2024)con “In”, il nuovo singolo in digitale dal 24e dal 31in radio. Andiamo ad approfondire. “In” diè fuori È disponibile dal 24in digitale e dal 31in radio “In” il nuovo singolo del cantautore bolognese. Come racconta il cantautore: “Ho scritto ‘In’ per lanciare un messaggio d’amore nell’Universo, perché nell’epoca della disgregazione umana c’è una sola legge cui obbedire tutti, indistintamente, ed è la legge universale dell’amore. Che cos’è in fondo l’amore, se non una forza di gravità che ci tiene vicini? L’idea è nata fermandomi ad osservar le stelle in un momento di grande sfiducia verso il mondo, con la rabbia e la devastazione che affliggono questo momento storico.

