Ci davano per morti Invece vi sorprenderemo

(Di domenica 26 maggio 2024) "La Lega sarà la vera sorpresa di questa tornata elettorale. Ciper, ovunque mi invitano respiro una buona aria e rinnovato entusiasmo. Mancano 15 giorni e tutti voi dovete convincere chi non va a votare per l’Europa, perché dice che tanto non cambierà nulla, che il voto alla Lega è strategico proprio per difendere l’Italia e gli italiani". Parla in modalità motivazionale Matteo Salvini agli oltre 200 militanti leghisti (ma non c’era il sindaco Michele Conti) radunati all’Hotel Galilei. Sul palco insieme a lui, la candidata Susanna Ceccardi, il deputato Edoardo Ziello e la consigliera regionale, Elena Meini. "Alle elezioni europee - incalza Salvini - si fa una scelta tra il bombarolo Macron e chicome noi vuole la pace. Per questo mi aspetto che chi governa con noi l’Italia, a Pisa e nelle altre città e regioni, alla fine preferisca allearsi con la pacifista Le Pen e non con il guerrafondaio".