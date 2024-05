Juventus-Monza | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Ile isudi, match valido per la trentottesima e ultima giornata di. All’Allianz Stadium si chiude una stagione particolare per i bianconeri, che hanno vinto un trofeo ma nel girone di ritorno sono in crisi di risultati e con il cambio di allenatore clamoroso da Allegri a Montero. Per i brianzoli, invece, stagione in linea con le aspettative e ora probabile addio di Palladino. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18 di sabato 25 maggio. IDISUsarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Gobbi. SportFace. .

