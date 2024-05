Dengue, primo caso a Rovigo - dengue, primo caso a Rovigo - (Adnkronos) – Una giovane donna di Rovigo, di rientro dall’estero, è attualmente sotto osservazione per un caso di dengue. La donna ha accusato sintomi compatibili ed è stata sottoposta a specifici te ... sardegnareporter

Rovigo. Sospetto caso di Dengue in città, scattano le disinfestazioni - Rovigo. Sospetto caso di dengue in città, scattano le disinfestazioni - ROVIGO - Un caso di probabile dengue in città. Scattano così le procedure per isolare il possibile focolaio, in attesa di avere la certezza che proprio di dengue si tratti. A fare ... ilgazzettino

Dengue, un caso sospetto, subito il trattamento di disinfestazione - dengue, un caso sospetto, subito il trattamento di disinfestazione - CASALMAGGIORE - ATS Val Padana, con il suo Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, ha segnalato al Comune un sospetto caso umano sintomatico di “dengue” “in persona domiciliata in strada ... laprovinciacr