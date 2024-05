De Siervo | Inzaghi consacrato tra i migliori! Scudetto Inter frutto del suo lavoro

(Di sabato 25 maggio 2024) Simonesi gode un’altra gioia nella stagione della seconda stella dell’. L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De, si complimenta col mister piacentino. CONSACRAZIONE – Quello di Simonecon l’è stato un percorso di assoluta crescita che ha condotto al terzo anno alla conquista del meritatissimo. Per quanto dimostrato nel corso della stagione la Lega Serie A ha scelto di premiare l’allenatore nerazzurro come migliore del campionato nella sua categoria. Luigi De, Amministratore Delegato della Serie A, si è immediatamente complimentato con lui: «Non poteva che essere Simoneil Philadelphia Coach Of The Season della Serie A TIM 2023/2024. Giunto ormai alla definitiva consacrazione tra gli allenatori più importanti sul panoramanazionale, il mister nerazzurro ha guidato la sua squadra in un percorso praticamente perfetto, con il miglior attacco, la miglior difesa e una striscia di 28 risultati utili consecutivi».

