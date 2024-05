Tradizioni medievali Scoperta nel castello una buchetta del vino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Censita una ‘del’ nel borgo medievale di Calenzano. Nei giorni scorsi è stata apposta infatti una targa allache si trova in una parete esterna deldi Calenzano, accanto all’ingresso del Museo del Figurino storico: è dunque ‘catalogata’, rientrando nella mappa stilata dall’associazione culturale Buchette deldi Firenze, presente all’iniziativa con il presidente Matteo Faglia e alcuni soci. Nate nel Cinquecento le buchette sono state utilizzate fino alla metà del Novecento: una volta servivano a passare i fiaschi deldalle cantine dei palazzi alla clientela, oggi sono una preziosa testimonianza storica del passato che l’associazione culturale si occupa di censire e valorizzare. A Firenze ad oggi ne sono state censite circa 180, 110 fuori Firenze. Il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore alla Cultura Irene Padovani hanno ricordato non solo l’importanza di recuperare i segni storici sul territorio ma anche di metterli in rete con le altre realtà culturali e di farli dialogare con il resto del territorio, valorizzando, ad esempio, le eccellenze enogastronomiche presenti a Calenzano.