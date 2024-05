MotoGp Catalogna 2024 - gli orari in tv | dove vedere qualifich - Sprint Race e gara in diretta e in differita Sky e Tv8

I risultati e la classifica delle prequalifiche del GP di Catalogna 2024 di MotoGP: ecco come è andata sul circuito di Montmelò. Aleix Espargaro su Aprilia è stato il migliore con il tempo di 1’38?562, nuovo record della pista per lo spagnolo che si ritirerà a fine stagione. sportface

Il Motomondiale 2024 ha visto scattare oggi, venerdì 24 maggio, il fine settimana del GP di Catalogna, con le prequalifiche che si sono disputate sul circuito di Barcellona, in Spagna, valide per la sesta tappa del calendario di MotoGP. oasport

“È stata una giornata molto buona per me e il passo gara è fantastico. Abbiamo provato delle nuove soluzioni su questa pista, viste le difficoltà del passato”. Queste le parole di Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, ai microfoni di Sky Sport, dopo il venerdì di prove libere del Gran Premio di Catalunya di MotoGP sul circuito di Montmelò. sportface

Pronostico Gara Sprint Catalogna quote MotoGP: Bagnaia sfida Martin - Pronostico Gara Sprint catalogna quote MotoGP: Bagnaia sfida Martin - Sesto appuntamento mondiale sul circuito di Montmelò dove il campione del mondo, tra sabato e domenica, cercherà di recuperare punti sul leader della classifica Alberto Dalla Palma L'obiettivo è uno s ... informazione

MotoE | GP Catalogna 2024, Qualifiche: Eric Granado si aggiudica la pole position per le due manche - MotoE | GP catalogna 2024, Qualifiche: Eric Granado si aggiudica la pole position per le due manche - Seconda pole stagionale per il brasiliano di LCR in MotoE, davanti al compagno Casadei e a Zaccone. Spinelli quarto. p300

Motomondiale | GP Catalogna 2024, sintesi del venerdì al Montmelò - Motomondiale | GP catalogna 2024, sintesi del venerdì al Montmelò - Dopo l'annuncio del ritiro, Aleix Espargaró conclude il venerdì col miglior tempo su Binder ed Acosta. Marc Márquez di nuovo in Q1. p300