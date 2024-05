Lui no - non è possibile È choc per il pubblico dell’Isola dei Famosi | cosa succede a Edoardo Stoppa

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 24 maggio 2024) C’è da aspettarselo, imcontare su certezze quando si parla di un reality come L’isola dei2024. Tutto può cambiare da un momento all’altro, soprattutto il volere e le preferenze del, che non per niente viene sempre detto sovrano. I fan si fanno giustizia? Il colpo di scena su. Se fino, a qualche ore fa, l’ex inviato di Striscia la notizia era dato addirittura per certo come vincitore del format di Canale 5, adesso, qualsembrerebbe essere cambiato. Tantissime le critiche rivolte contro gli autori de L’isola dei2024, spingerebbero per la vittoria di. Il tonfo di consensi. Isola deiin caduta Sin dal principio di questa (ormai si può dire) fallimentare edizione agli spettatori è sembrato palese che tra i papabili vincitori ci fosseo al massimo Samuel Peron. Come se fosse già scritto ed è stato il presunto trattamento riservatogli nel programma poco equo secondo la maggioranza dei fan in rete, che hanno subito denunciato infastiditi e diffidenti la faccenda.