Ha cambiato i connotati Alessio Falsone - trasformazione choc dopo il Grande Fratello

(Di venerdì 24 maggio 2024)e Anita Olivieri sono una delle coppie nate nella casa del2023. C’erano moltissimi pareri contrastanti in merito ai due concorrenti, soprattutto per i dubbi sollevati a causa della precedente relazione di Anita con il suo ex Edoardo, lasciato in diretta in una delle puntate andate. Però i due sono usciti dalla casa e a distanza di un paio di mesi la relazione tra i due va a gonfie vele. “Ale è stato bravo con me, tutto qui. In un mese e mezzo mi ha dato e dimostrato quello che mi è mancato in anni”, aveva detto Anita lanciato una freccia all’ormai ex Edoardo. Poi aveva rivelato le più belle parole che lui le aveva dedicato: “Quella che mi ha fatto più effetto è stata ‘Tu sei il mio’ o ‘Tu sei il mio significato’. È una cosa forte da dire e non è dovuta. Ho capito cosa intendesse dire… Comunque è un romanticone, mi ha detto una valanga di cose meravigliose”.