Gaza, un corridoio che taglia in due la Striscia: così Israele prepara il post guerra - Gaza, un corridoio che taglia in due la striscia: così Israele prepara il post guerra - Rafforzato il corridoio Netzarim, l'obiettivo è la creazione di una 'zona cuscinetto' nella striscia per restare 'all'interno' di Gaza ... adnkronos

Israele fortifica un "corridoio" a Gaza: al via i piani per il dopoguerra - Israele fortifica un "corridoio" a Gaza: al via i piani per il dopoguerra - Secondo esperti e analisti militari ebraici, la costruzione di strade, basi e zone cuscinetto lungo il corridio di Netzarim è segno di una volontà di radicare la presenza delle Idf nella striscia dopo ... ilgiornale

Occupare la Striscia. Il vero piano di Bibi si vede sul campo - Occupare la striscia. Il vero piano di Bibi si vede sul campo - Israele insiste nel dire che non rioccuperò Gaza, ma le immagini satellitari analizzate dal Washington Post e le manovre dell’Idf testimoniano l’opposto. Nessun futuro per l’Anp ... editorialedomani