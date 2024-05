Sfida fra studenti di tutta Italia sui robot | vince un istituto tecnico di Pordenone

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si conclude la sesta edizione della ABB RoboCup. Una competizione riconosciuta dal "Programma di valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2023/2024" del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo . .

La sfida al Quirinale sulla sovranità alimentare: FdI contro Mattarella, vuole modificare la prima parte della Costituzione - La sfida al Quirinale sulla sovranità alimentare: FdI contro Mattarella, vuole modificare la prima parte della Costituzione - Fratelli d’Italia ha deciso di sfidare il Quirinale: dopo che il 10 maggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva spiegato di voler difendere la Costituzione dalla “tendenza di voler i ... ilfattoquotidiano

Sfida di Fisica fra i banchi . Studente Badoni sul podio - sfida di Fisica fra i banchi . Studente Badoni sul podio - Medaglia di bronzo. Non in una competizione sportiva, ma in una gara tra cervelloni. Diego Colombo, studente di 18 ... ilgiorno

“Eureka Funziona!”, il 24 maggio la presentazione delle invenzioni di 210 studenti messinesi - “Eureka Funziona!”, il 24 maggio la presentazione delle invenzioni di 210 studenti messinesi - E i giovani inventori rispondono. A presentare i risultati di “Eureka Funziona!” una sfida giocata a colpi di creatività saranno domani, venerdì 24 maggio, 210 ragazzi provenienti dalle II classi ... letteraemme