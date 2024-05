L’onestà del tecnico Maurizio Tozzi Loro più lucidi e caratteriali | hanno meritato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) "La Mens Sana ha stra, è stata troppo più energica, lucida, caratteriale.fatto le scelte giuste. La nostra difesa tutto sommato ha retto ma è stata punita nei momenti di stanchezza". Questo il primo commento a caldo di coach(nella foto) dopo la sconfitta in gara 4 del suo Costone. Ilnon usa mezzi termini poi per spiegare la serata negativa dei suoi, assumendosi il carico di ciò che non è andato. "Mi prendo tutte le responsabilità – ha proseguito l’allenatore –. Abbiamo fatto appena 52 di valutazione, non è mai successo in tutto il campionato. Abbiamo poi tirato più da tre che da due. Niente da dire: bravie noi testa a sabato". Da parte del Costone si è visto anche molto nervosismo, ma anche tanta frustrazione nei frangenti finali del match. Una sensazione confermata anche dallo stesso. "Molto nervosismo. Ha inciso – ha ammesso–. Certo, vincere un playoff pensando di dover passare due volte al PalaEstra non è semplice.