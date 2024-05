LIVE Cobolli-Shevchenko - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | si parte con il kazako al servizio

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 18:06 Ultimato il riscaldamento prepartita. Si comincia con ilal. 18:02 In un campo 1 desolatamente deserto a causa della concomitanza dell’incontro tra Djokovic e Griekspoor, entrano in campo Flavioed Alexander. 17:57 Ancora qualche istante di attesa prima dell’ingresso in campo dei due protagonisti del quarto di finale. 17:52 Dopo la vittoria sul russo Karatsev,ha recuperato un set ed un break di svantaggio beffando l’americano Shelton. Vittoria di cuore dell’azzurro, che oggi non dovrà abbassare il suollo al cospetto di un avversario che può accendersi improvvisamente nell’arco di un match. 17:47 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà in semifinale uno tra l’argentino Sebastian Baez ed il norvegese Casper Ruud.

