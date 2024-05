I ristoranti in Toscana che si meritano la stella

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sempre più spesso chi decide di andare a cena al ristorante non lo sceglie solamente per mangiare qualcosa ma cerca soprattuto di ritagliarsi il tempo per vivere un’esperienza polisensoriale che nutra corpo e anima e che lasci un bel ricordo di quella serata. Le esperienze che restano impresse nei nostri cuori sono quelle che riescono a stimolare i cinque sensi e a farci provare suggestioni con colori, profumi, sapori speciali che stupiscono, godendo di atmosfere raffinate. Locali dove si mangia bene ce ne sono diversi, ma posti dove vivere un’esperienza grazie a piatti che sono vere e proprie opere d’arte in un ambiente spettacolare e con un servizio curato non sono molti. Uno di questiè La Sosta del Cavaliere, a Torri in provincia di Siena dove, partendo dalle materie prime della meravigliosa campagna, potrete fare una vera e propria esperienza, un viaggio tra sapori e profumi da scoprire o riscoprire, guidati dal talentuoso Chef Leonardo Fiorenzani di recente entrato a far parte degli Ambasciatore del Gusto.