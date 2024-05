Falso testamento di Silvio Berlusconi - arrestato in Colombia Marco Di Nunzio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024)in quel dellailerede diDiè stato incriminato dall’Italia con l’accusa di tentata estorsione per i falsi notarili commessi per far figurare di potersi inserire nella successione testamentaria dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio, e provare a minacciare gli eredi legittimi (Marina, Pier, Barbara, Eleonora e Luigi) di far valere i falsi testamenti se non avessero accettato di tacitarlo con soldi. È questo l’esito dell’indagine del procuratore milanese Marcello Viola e della pm Roberta Amadeo. Chi èDiIn apparenza Di– 55enne imprenditore torinese in, già artefice della lista civetta Bunga-Bunga – vantava in due giudizi civili promossi a Napoli e Milano tre diversi falsi testamenti olografi asseritamente riconducibili a, sottoscritti inil 21 settembre 2021 nell’ufficio della «Notaria Primera di Cartagena» e con i quali veniva disposto in suo favore il lascito di 26 milioni, uno yacht, le ville ad Antigua nelle Antille, e soprattutto il 2% della Fininvest.