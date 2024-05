Da The Apprentice ci si aspettava di più | la sua narrazione di un Trump inteso come mostro del liberalismo è troppo debole

(Di giovedì 23 maggio 2024) Occorre aspettare fino agli ultimi minuti di Theper vedere il film sospirato fin dall'inizio. In un ospedale, nel bel mezzo degli anni Ottanta, Donaldviene presentato agli spettatori mentre si trova su di un tavolo operatorio e viene sottoposto a una liposuzione. A quanto pare, odia le sue maniglie dell'amore. Poi, la telecamera si sposta su di un chirurgo intento a ridurgli la calvizie, poco più in alto. Il regista Ali Abbasi ha deciso certamente di mostrare al pubblico l'ex Presidente degli Stati Unitisicuramente non è mai stato visto prima, ossiaun corpo che viene invaso e scavato per inserirvi dei tubi, senza contare quella sorta di trapanazione rituale del cranio che si fa per ridurre le stempiature. Queste poche immagini offrono un doppio spettacolo stuzzicante: si ha l'occasione di vedere Donalduna creatura tagliata e poi ricucita,fosse un figlio di Frankenstein, ma soprattutto si ha l'occasione di vedere cosa succede nella testa di quest'uomo d'affari, capire cosa abbia portato l'erede dell'immobiliarista Freda diventare un pescecane dell'economia a stelle e strisce, sempre pronto a schiacciare tutto e tutti in nome del suo successo personale, e successivamente un politico che mira ad avere lo stesso appeal di un guru.

