(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ con grande orgoglio ed emozione che annuncio di aver ritirato, questa mattina, l’ultimo parere inerente al PUC, il Piano Urbanistico Comunale inerente il comune di”. E’ il parere di un raggiante Antonio Luise che, nella mattinata di giovedì 23 maggio, ha ritirato un documento di natura urbanistica davvero importante, giungendo ad un punto burocratico mai intravisto dalla città litoranea negli ultimi 60 anni. “Il PUC costituisce uno strumento fondamentale per la pianificazione delle trasformazioni territoriali e urbanistiche – afferma il candidato di fratelli d’Italia a sostegno di luigi Petrella Sindaco -. Nessuno, prima di noi e prima di oggi, era riuscito a portare a termine tutte leper la sua. E’ per questo, che con grande fervore, voglio sottolineare che l’ amministrazione degli ultimi 5 anni rimarrà nella storia.

Castel Volturno, terminate procedure per approvazione PUC. Antonio Luise: "Ritirato ultimo parere, risultato storico"

