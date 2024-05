(Di giovedì 23 maggio 2024)commenta la sua nuova avventura di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025-26. Il conduttore dichiara di non avere l'ansia del confronto cone con i suoi successi, ma sottolinea come sia doveroso andare avanti. .

Carlo Conti su Sanremo a Rtl 102.5: “Dopo Amadeus, nessuna ansia. Io cercherò di continuare quel lavoro” Il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, è stato ospite di RTL 102.5 in Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. 361magazine

Carlo Conti Carlo Conti sarà il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Non è la prima volta (ha guidato la kermesse, per tre anni, dal 2015 al 2017), eppure “ho ricevuto più messaggi oggi di quando è nato mio figlio” ha dichiarato ieri al TG1, dove è stata ufficializzata dalla Rai la notizia del suo ritorno nella città dei fiori. davidemaggio

Carlo Conti pronto per il Festival: “Ci sarà qualche novità, ma Sanremo rimane Sanremo” - Carlo conti pronto per il Festival: “Ci sarà qualche novità, ma Sanremo rimane Sanremo” - Carlo conti conduttore del Festival di Sanremo 2025: nel suo primo annuncio al TG1, il nuovo direttore artistico ha ... rumors

Carlo Conti: “Se farò meno di Amadeus non importa, non devo dimostrare niente a nessuno” - Carlo conti: “Se farò meno di amadeus non importa, non devo dimostrare niente a nessuno” - Carlo conti commenta la sua nuova avventura di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025-26 ... fanpage

