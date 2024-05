Caos liste d’attesa all’Asl di Salerno - Polichetti | Cittadini senza diritto alla salute

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La situazione dellepresso l’Aslcontinua a generare preoccupazione tra ie il personale sanitario. Per una visita dermatologica bisogna attendere fino al 30 dicembre per l’ambulatorio di Cava de’ Tirreni o l’8 luglio a Maiori. Su questo Mario, sindacalista della Uil Fpl provinciale e primario del reparto di Gravidanza a Rischio presso l’ospedale di, ha rilasciato dichiarazioni importanti per fare luce sulla problematica. “Il continuo slittamento delle visite specialistiche è inaccettabile e mette a serio rischio ladei nostri pazienti. Non possiamo più tollerare chein attesa di cure e diagnosi tempestive vengano trattati con tanta superficialità. Lerappresentano una delle emergenze più gravi del nostro sistema sanitario, e richiedono interventi immediati e risolutivi”.sottolinea come la situazione non sia più sostenibile: “Ritengo inaccettabile che per una visita di dermatologia serva attendere fino al 30 dicembre per l’ambulatorio di Cava de’ Tirreni e l’8 luglio a Maiori, in piena estate dove muoversi in Costiera amalfitana è unper tutti, è solo l’ultimo di una serie di episodi che dimostrano una gestione inadeguata delle risorse sanitarie.