Calciomercato Milan – L’Al-Hilal piomba su Leao | una proposta da record

Il calciomercato del Milan ruota attorno al nuovo numero nove. Guirassy rimane nome caldo, ma Furlani vuole un secondo colpo in attacco La notizia dell’incontro avvenuto oggi in sede tra la dirigenza e gli uomini mercato del Milan con lo Stoccarda ha stuzzicato la fantasia dei tifosi rossoneri. dailymilan

De Rossi verso la firma sul rinnovo di contratto con la Roma: i dettagli - ... amichevoli e calciomercato va analizzata in fretta. Domenica si conclude il campionato: poi la squadra vola a Perth per la remunerativa amichevole con il Milan ma tanti giocatori non ci saranno: ...

Milan, incontro con l'agente di Pioli per l'esonero: si lavora sulla buonuscita - Stando a quanto appreso da calciomercato.com , le parti non avrebbero trovato un punto d'incontro ... Oltre all'articolo: 'Milan, incontro con l'agente di Pioli per l'esonero: si lavora sulla ...