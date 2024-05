Uomini e Donne - Mario Cusitore e quel rumor che non farà piacere a Ida Platano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non smettono di far discutere alcune mosse social dell’ex corteggiatore di Ida, eliminato dalla tronista per via della ormai celebre segnalazione secondo cui lo speaker campano avrebbe trascorso la notte insieme ad una ragazza all’interno di un b&b di Napoli. Una volta fuori dal programma,ha più volte ribadito il suo interesse per Ida e la speranza di recuperare il rapporto con lei, ma nel frattempo alcune sue mosse social hanno fatto discutere sul web e non sembrano essere piaciute troppo nemmeno alla stessa Ida, nonostante la stessa parrucchiera abbia dichiarato di non voler tornare sui suoi passi. Negli scorsi giorni, infatti,è stato avvistato ad un evento a Cassino in compagnia di Roberta di Padua e il commento di Ida non era tardato ad arrivare. L’ex tronista, infatti, durante la notte aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una storia, con il celebre meme di Emilio Fede che afferma “Che figura di me*da” e che in molti hanno proprio ricollegato all’incontro tra il suo ex corteggiatore e Roberta.