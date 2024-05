Il Comando generale dei Carabinieri si schiera pubblicamente con Mori - indagato per le stragi del ’93 | Ha reso lustro alle Istituzioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un comunicato stampa su carta intestata deldeiper esprimere vicinanza a Marioper le bombe del 1993. È un’iniziativa senza precedenti quella dell’Arma, che ha deciso dirsicon l’exdel Ros, sotto inchiesta per concorso nelledi Roma, Firenze e Milano, associazione mafiosa, associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell’ordine democratico. Il comunicato dell’Arma – La nota stampa del quinto reparto dei– quello che si occupa della comunicazione – è lunga cinque righe ma ha un significato inequivocabile: “Appresa la notizia dell’avviso di garanzia, con invito a comparire per rendere interrogatorio in qualità di, nei confronti delMario, nel pieno rispetto del lavoro dell’Autorità Giudiziaria, l’Arma deiesprime la sua vicinanza nei confronti di un Ufficiale che, con il suo servizio, haall’Istituzione in Italia e all’estero, confidando che anche in questa circostanza riuscirà a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati”.