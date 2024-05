Fiorentina - che attesa per la finale di Conference Dodo e Mandragora | A Atene con il nostro popolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 – "Vincere una coppa sarebbe la ciliegina sulla torta per noi e per tutto ilfiorentino. Un trofeo manca da tanti anni, abbiamo una gran voglia di riportarlo a Firenze e daremo la vita in campo". C'è grandein casain vista dell'atto conclusivo dellaLeague e nelle parole di Rolando, protagonista oggi del media day organizzato al Viola Park a una settimana dalla sfida con l'Olympiacos, c'è tutto il desiderio di chiudere al meglio la stagione. GERMOGLI PH: 17 MAGGIO 2024 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE AVS NAPOLI NELLA FOTO' "C'è poco da dire, vorrei solo essere in campo e giocare già oggi - confessa il centrocampista viola - Abbiamo lottato tanto, giocato negli ultimi due anni 120 partite, siamo cresciuti tanto, abbiamo avuto momenti alti e altri bassi, ora abbiamo solo un sogno da realizzare".