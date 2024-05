F1 GP Monaco 2024 - Verstappen | Importanti le qualifiche e partire bene

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Abbiamo esaminato quello su cui lavorare per ottenere il massimo delle prestazioni dalla vettura a. È stato fantastico ottenere la vittoria a Imola e ora attendiamo con ansia la gara di Montecarlo”. Red Bull si prepara al GP del Principato e così anche Max, che parla a pochi giorni dal GP monegasco. “Dato che si tratta di un circuito cittadino, è importantecon il piede giusto e ottenere una buona sessione di qualifica, poiché è sempre particolarmente difficile sorpassare – ha detto il pilota olandese -. La gara dipende spesso dalla strategia e richiede molta concentrazione e focalizzazione.è sempre un fine settimana incredibilmente impegnativo e frenetico, quindi è stato bello tornare a casa, rilassarsi e ricaricarsi prima della gara”. “è una delle gare piùdel calendario e ho la fortuna di aver vinto qui, che è una cosa molto speciale per me.

