Allucinanti Carlo Conti a Sanremo - neanche il tempo di dare la notizia ufficiale che esplode la bufera

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Senza troppe sorprese, il Tg1 ha annunciato che la conduzione e la direzione artistica del Festival di2025 e 2026 sarà di. Il conduttore raccoglierà l’eredità di cinque edizioni a dir poco pazzesche condotte da Amadeus, passato sul Canale Nove. Laera stata anticipata da un post condiviso dell’amministratore delegato Roberto Sergio, una foto insieme al conduttore toscano e al direttore generale Giampaolo Rossi, con la didascalia: “I ‘’ tornano”.torna sul palco dell’Ariston dopo dieci anni; il conduttore era stato al timone delle edizioni del 2015, 2016 e 2017. “È già partito il tam tam, mi sta squillando il telefonino. Mi fa molto piacere: itornano”, ha scherzato emozionatocommentando la, in diretta nell’edizione delle 8 del Tg1 del 22 maggio. “Ho accettato grazie al grande affetto della nostra azienda, dall’amministratore delegato al direttore generale al direttore intrattenimento, fino alla signora delle pulizie, ai cameramen, ai tecnici, ho sentito questo tifo per me che mi ha fatto dire: torniamo”, ha spiegato