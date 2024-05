Università solidale Corsi e laboratori nel nome di Mazzali | Luogo di comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) L’associazione è nata per ricordare Mimma, insegnante molto conosciuta ad Aulla e parte attiva della. Gli associati si sono subito trovati d’accordo nel ricordarla e nel proporre una serie di incontri e lezioni aperte a tutti. Stanno per terminare le lezioni promosse del’, guidata Umberto Crocetti. Con lui ci sono Claudia Bacci come coordinatrice dei, Annamaria Babbini come vice presidente dell’associazione, tesoriere è Antonella Bracaloni e Milvia Ciuffardi è segretaria. Tutti si sono dati da fare per promuovere un calendario di interventi dedicato a vari argomenti, iniziato a novembre, ma anchepratici. Ed è stato un successo, visto che si contano oltre 60 persone iscritte. "Ogni settimana abbiamo proposto lezioni e incontri - ...