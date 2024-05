Libera Benevento - giovedi la commemorazione della strage di Capaci

Roma , 18 maggio 2024 – Le scuole italiane in rete per dire no alla mafia: il 23 maggio oltre 700 studentesse e studenti riporteranno in vita Falcone, Borsellino e i più importanti personaggi vittime della criminalità organizzata nella prima frequenza radiofonica interamente dedicata alla legalità. Una giornata per ricordare la Strage di Capaci e le vittime di mafia attraverso la voce registrata, in più di 200 podcast, degli studenti di 30 istituti superiori italiani provenienti da sei regioni diverse. ilfaroonline

Non è un museo sulla mafia, ma un luogo dove la storia si racconta per comprenderne le dinamiche e ricostruire un senso. MuST23 riparte dalla cittadina che il 23 maggio 1992 per il mondo è diventata sinonimo di strage, e lo fa guardando in faccia gli eventi. RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha affidato ai giovani di Addiopizzo Travel e Capaci No Mafia, la ex stazione in disuso di Capaci: qui martedì prossimo (21 maggio) alle 10 sarà presentato alla stampa MuST23, il museo immersivo che diventa testimonianza e “memoria viva” della strage in cui furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.

361magazine