Cagliari-Fiorentina giovedì 23 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

(Di martedì 21 maggio 2024) Lasbarca sull’isola con la possibilità concreta di difendere l’ottavo posto grazie al 2-2 contro il Napoli in una serata che ha confermato il momento prolifico dei viola e ovviamente la squadra di Italiano è sempre più concentrata sulla finale di Conference League contro l’Olympiacos. Ad accoglierla ci sarà ungià salvo per InfoBetting: Scommesse Sportive e

La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2023/2024. Nel dettaglio, accolta la richiesta della Fiorentina, che giocherà contro il Cagliari in anticipo giovedì 23 maggio per poter preparare meglio la finale di Conference League del mercoledì successivo. sportface

La Fiorentina sbarca sull’isola con la possibilità concreta di difendere l’ottavo posto grazie al 2-2 contro il Napoli in una serata che ha confermato il momento prolifico dei viola e ovviamente la squadra di Italiano è sempre più concentrata sulla finale di Conference League contro l’Olympiacos. infobetting

Fiorentina: 26 convocati per la trasferta di Cagliari - La lista dei convocati viola per la gara contro il Cagliari in programma giovedì 23 maggio con inizio alle ore 20,45. ...la Fiorentina ...

Arbitri e VAR della 38ª giornata di Serie A 2023 - 2024: l'elenco completo dell'AIA - Cagliari " Fiorentina Giovedì 23/05 ore 20.45 Prontera Preti " Miniutti Iv: Giua Var : Mazzoleni Avar: Maggioni Genoa " Bologna Venerdì 24/05 ore 20.45 Santoro Cipriani " Ceolin Iv: Bonacina Var: ...