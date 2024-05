Verso Benevento-Torres - giallorossi costretti ad un tour de force | Auteri medita qualche cambio

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è un attimo di sosta per la truppa giallorossa che ieri ha svolto una seduta defaticante per i calciatori che sono scesi in campo contro la Triestina. Difficile in così poco tempo eliminare del tutto le scorie del match contro gli alabardati, ma i playoff non aspettano ed è già vigilia per ilche domani sera (ore 20:30) ospiterà al “Ciro Vigorito” lanell’andata dei quarti di finale. Oggi misterfarà il punto della situazione di chi è uscito malconcio dall’ultima gara, ma non destano particolari allarmi le condizioni di Capellini e Viscardi. I sicuri assenti domani sera saranno l’infortunato Pastina e lo squalificato Pinato, mentre Terranova è sulla via del pieno recupero e c’è la concreta possibilità di averlo a disposizione per la doppia sfida contro i sardi. Le tante energie ...

