Pellezzano - James Senese in concerto il prossimo 30 Maggio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 20 maggio 2024) In una delle tappe del suo “Stiamo Cercando il Mondo Tour”, ????? ?????? approda aper una performance coinvolgente ed evocativa. Una serata indimenticabile con il leggendario maestro del sassofono, vera icona nel mondo del jazz e della world music. Ilsi terrà ???????? ?? ?????? ????, alle ore 21.00, presso l’Eremo del Santo Spirito di. “È un vero onore per il nostro territorio ospitare un artista di fama internazionale del calibro di, conosciuto in tutto il panorama artistico e musicale per le sue indiscusse doti di compositore e sassofonista. Un artista a tutto tondo, che si colloca nello spazio che questa Amministrazione sta dedicando alla crescita artistica e culturale del proprio territorio, la cui valorizzazione sta conoscendo uno sviluppo di tutto ...