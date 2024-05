Nonno uccide i nipotini e poi si suicida | i motivi del folle gesto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una storia che ha scioccato la Spagna: un uomo di 72 anni in Andalusia ha letteralmente perso il senno e ha ucciso idi 10 e 12 anni, per poirsi. Un’orribile tragedia che si è consumata nella notte tra domenica e lunedì nel comune di Huétor Tàjar, dove purtroppo la Guardia Civil non è riuscita a interrompere ilpiano del 72enne. Il rapimento dei nipoti da parte delLa terribile storia ha avuto inizio la sera alle 21:40 di domenica, quando è stato segnalato alla Guardia Civil un uomo barricato in casa che teneva in ostaggio i nipoti di 10 e 12 anni. La polizia ha immediatamente circondato l’area e sono intervenuti sul posto dei mediatori che hanno provato a intavolare, purtroppo senza successo, una trattativa con l’uomo. Sono intervenuti anche dei parenti della famiglia che hanno ...