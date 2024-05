Il primo smartphone pieghevole in tre funzionante è di TCL

Galaxy Z Flip6: fotocamera da 50 MP, foto a 12,5 MP con pixel binning - Galaxy Z Flip6: fotocamera da 50 MP, foto a 12,5 MP con pixel binning - Samsung Galaxy Z Flip6 avanza a grandi falcate verso la presentazione che, secondo i rumor, si terrà a luglio, poco prima delle Olimpiadi 2024 di Parigi. Negli ultimi giorni della prossima generazione ...

Apple Analisi dei SoC M4 - AMD, Intel e Qualcomm al momento non hanno alcuna chance - Apple Analisi dei SoC M4 - AMD, Intel e Qualcomm al momento non hanno alcuna chance - La seconda generazione di chip a 3 nm è arrivata. Apple ha presentato il suo nuovissimo chip M4 insieme al nuovo iPad Pro. Si tratta di un ulteriore sviluppo del SoC M3 e anch'esso è prodotto con un ...

Microchip cerebrale contro il Parkinson impiantato per la prima volta in Italia. Il paziente ora sta bene - Microchip cerebrale contro il Parkinson impiantato per la prima volta in Italia. Il paziente ora sta bene - All'IRCCS di Bologna, per la prima volta in Italia, è stato impiantato in un paziente un microchip cerebrale di ultimissima generazione per combattere il Parkinson, ottimizzando la terapia e miglioran ...