Abbiamo saputo di Mida Brutta scoperta dopo la finale di Amici 23 | il pubblico senza parole

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lorella Cuccarini lo ha definito “uno dei fenomeni musicali di quest’edizione”, Raimondo Todaro ha detto che la sua canzone Rosso Fuoco è la colonna sonora di23 e l’infinità di ascolti che registra giornogiorno dimostrano sia così., la sua reazionela, ha troncato con due ex compagni. Pur essendo stato uno dei concorrenti più protagonisti dell’edizione del talent show di Maria De Filippi, è stato il primo eliminato delladi sabato scorso.ha in ogni caso un grande futuro di fronte a sé se saprà gestire bene il periodo post-23. Però adesso la delusione è forte, il suo gesto inaspettato.23, le indiscrezioni sula ...

La professoressa Lorella Cuccarini scrive al suo ormai ex allievo Mida dopo la finale di Amici 23, che ha visto trionfare la cantante Sarah.

"Amici 2023", Sarah Toscano: "Sogno di portare in Italia lo stile pop di Dua Lipa" - "amici 2023", Sarah Toscano: "Sogno di portare in Italia lo stile pop di Dua Lipa" - "Aver vinto 'amici' significa che ho avuto una bella fetta di pubblico ... Ci tengo a dire che la conversazione più importante avuta con lei è stata dopo una puntata del pomeridiano dove ero arrivata ...

Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. Cinque giorni di lutto nazionale - Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. Cinque giorni di lutto nazionale - Teheran: 'Un martire'. L'incidente è avvenuto, probabilmente a causa del maltempo, in una zona impervia al confine con l'Azerbaigian. La Mezzaluna rossa, 'nessun sopravvissuto' (ANSA) ...

“IF – Gli amici immaginari” di John Krasinsky - “IF – Gli amici immaginari” di John Krasinsky - Ogni tanto abbiamo tutti bisogno di una ricarica di buoni sentimenti, magiche avventure, sana immaginazione e personaggi divertenti e pieni di bontà. Deve averla pensata cosi anche l'attore e regista ...