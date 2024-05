Ddl cybersicurezza - primo via libera sul nuovo reato di truffa online Pene più dure per gli abusi sui sistemi informatici

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ventitré articoli, cinque in più rispetto all’impianto originario del provvedimento. Dopo un passaggio anche turbolento nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia riunite, il ddlè stato approvato alla Camera. In Aula, 149 voti favorevoli dai banchi della maggioranza. Le opposizioni non si sono espresse, 109 le astensione, salvo i deputati di Alleanza verdi sinistra che hanno detto “no” al testo: 8 i voti contrari. Il disegno di legge, adesso, dovrà passare all’esame del Senato, con l’obiettivo del governo di vederlo pubblicato in Gazzetta ufficiale prima del G7 in Puglia, a metà giugno. Durante la discussione generale a Montecitorio, ha ricevuto il via– con il parere favorevole dell’esecutivo – un ordine del giorno a firma di Enrico Costa. Il deputato di Azione ha ottenuto l’impegno di Palazzo Chigi a intervenire nel ...