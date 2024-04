Scacchi - Garry Kasparov arrestato in contumacia in Russia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sono passati quasi due mesi (era il 6 marzo 2024) da quando il campione dirussoè stato inserito nella lista di «terroristi ed estremisti» dall’ala dell’intelligence finanziaria russa, Rosfinmonitoring. Accanto al suo nome, un asterisco: segno che, nei confronti del 61.enne nato a Baku (Azerbaigian, allora Repubblica sovietica), era stata aperta un’indagine. Sono passati, appunto, due mesi. E nelle scorse ore il procedimento è arrivato a una svolta: il tribunale cittadino di Syktyvkar ha deciso di arrestare – in absentia, dato chevive a New York – il celebresta. . Lasciata lanel 2013, infatti, tre anni dopo losta ha fondato, insieme all’attivista Ivan Tyutrin (ex direttore esecutivo del movimento democratico ...

