Manna - lo scopritore svela | Ecco l’idea di calcio del nuovo DS del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 aprile 2024) Lorenzo Pedroni, che lanciò Giovannial Forlì nel 2013, racconta l’approccio e la filosofia calcistica del neo direttore sportivo del. Giovanni, il neo direttore sportivo del, ha tutte le carte in regola per fare bene in azzurro e intraprendere una grande carriera. Ne è convinto Lorenzo Pedroni, colui che per primo diede fiducia al giovane dirigente ai tempi del Forlì in Lega Pro nel 2013. Intervistato da Il Mattino, Pedronii segreti dell’approccio calcistico di. Il giudizio dellodi: “Farà carriera al” “Aveva le stimmate del grande dirigente sin dal primo sguardo. Facevamo selezioni per inserire nuove figure e con lui la scelta fu facile“, ricorda Pedroni sui primi passi ...