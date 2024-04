Camping - un ponte col piumino Il maltempo rivia il tutto esaurito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ildi questi giorni ha provocato i primi effetti (fortunatamente) limitati sul turismo. IlVillage Ramazzotti, in viale Paolo e Francesca a Lido di Dante, come racconta il suo titolare, Calogero Taibi, ha deciso di posticipare l’apertura. "era predisposto per iniziare a lavorare tra oggi e domani, ma apriremo invece il 30, per ripristinare le strade interne rovinate dalla pioggia". La stagione si chiuderà tra il 15 e il 20 settembre. Tra le novità ci sarà la nuova gestione del bar-ristorante. Le piazzole a disposizione sono 287. "Le prenotazioni per l’alta e altissima stagione stanno andando bene. Le aspettative sono buone", aggiunge l’imprenditore. Roberto Giampietri è il titolare delClasse Village, in via Catone 80, sempre a Lido di Dante. "Saremo aperti – racconta –, ma il tempo non ...