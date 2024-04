Stellar Blade - la video recensione del gioco di Shift Up per PS5

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In queste ore sono state pubblicate le recensioni di, con Simone Milone che non si è fatto trovare impreparato ed ha pubblicato immediatamente ladel, mettendo in evidenza gli aspetti che contraddistinguono l’ultima opera diUp (sia nel bene che nel male). Come abbiamo visto nellascritta, oltre alla gambe c’è di più, l’esclusiva PS5 si presenta come unaction decisamente interessante e meritevole di attenzioni, caratterizzato dalla presenza di un gameplay convincente seppur non propriamente originale. Proprio in tal senso ci ha convinti il sistema di combattimento “in stile Sekiro tecnico”, capace di offrire ai giocatori un’esperienza disempre soddisfacente ed ...