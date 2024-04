Guida alla scelta delle etichette per inventario

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 22 aprile 2024) In questo articolo andremo a scoprire tutti i dettagli relativi alleper. Ecco cosa c’è da sapere Grazie alleper, le imprese hanno la possibilità di catalogare i cosiddetti cespiti, vale a dire l’insieme dei beni aziendali quali macchinari, computer, attrezzature di ufficio e arredi. Il processo di catalogazione risulta molto più rapido e più preciso se i cespiti vengono in primis identificati e poi tracciati per mezzo di un codice a barre o tramite un numero progressivo. Dal momento che i beni rappresentano un insieme non omogeneo e che nel contesto aziendale il tempo di transito non è mai lo stesso, occorre sceglierepercespiti che riescano a garantire un ciclo di vita lungo, così da non ...