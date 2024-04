FS riparte dal sisma 2016 per rilanciare le stazioni L’intervento del commissario Castelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 aprile 2024) La rinascita delle comunità colpite dal-2017 passa attraverso la possibilità di fruire di servizi di qualità in luoghi naturalmente vocati alle relazioni tra persone: leferroviarie sono uno di questi luoghi di naturale scambio e di relazione e si candidano a diventare veri e propri hub per molti servizi essenziali per il cittadino. Il progetto “del Territorio”, promosso dal Gruppo FS Italiane, si rivolge ai Comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di trasformare leferroviarie in centri polifunzionali di servizio al pubblico: utilizzando fabbricati viaggiatori e aree esterne in disuso, vengono messi a disposizione dei cittadini servizi polivalenti e di pubblica utilità, per contribuire alla rigenerazione culturale ed economica dei territori. Le prime ...