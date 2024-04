Highlights Olimpia Milano-Scafati 99-77 - Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Ilcon glidi99-77, sfida valida come 28^ giornata dellaA1di. Mai in discussione la vittoria dei ragazzi di Ettore Messina, che mettono in discesa la gara fin da subito e amministrano il vantaggio nella ripresa, imponendosi con uno scarto di 22 punti. Shields ed Henry sono i migliori realizzatori con 20 punti. Da segnalare anche i 18 di Napier (6 su 8 da tre, proprio come Henry). GLISportFace.