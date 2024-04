Squillo Lazio a Marassi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 aprile 2024) Larivede l'Europa, passa acontro il Genoa, vince la quarta gara delle ultime cinque di campionato e conquista il sesto posto virtuale di una classifica con troppi asterischi per illudere. La magia di Luis Alberto regala tre punti pesanti e la sensazione che il gruppo non abbia mollato e voglia ancora provare a salvare la stagione. Tant'è si parte col mago spagnolo declassato: niente fascia da capitano al braccio che viene presa da Marusic. . Luis Alberto gioca con Felipe, pure lui in partenza, dietro a Castellanos, conferma per tutti gli undici sono scesi in campo nell'ultima gara all'Olimpico. Genoa con qualche defezione eccellente (Bani e Messias su tutti) ma con la spinta distracolmo di entusiasmo per l'ottima stagione dei rossoblu. Primo tempo inguardabile, sotto ritmo, con poca voglia di creare gioco. ...