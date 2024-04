Tentato furto in un negozio d’abbigliamento - malviventi in fuga

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna banda haunieri sera, intorno alle 23:00, ai danni un punto vendita di una nota catena sito in contrada Pezzapiana, a Benevento. Alcunicon il volto travisato da passamontagna hanno cercato di forzare la vetrina di ingresso dell’esercizio, ma il sistema d’allarme è scattato ed ha fatto desistere la banda dal portare a segno il colpo. Isi sono poi dileguati nelle campagne circostanti. Indagini in corso da parte dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

