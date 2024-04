E’ pronta l’estate di Manduria

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Sala consiliare del Comune diè stata teatro dell’incontro tra una delegazione di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria e l’Amministrazione Comunale di, rappresentata dal Sindaco Gregorio Pecoraro, dall’intera Giunta comunale e dal Comandante dei Vigili Urbani. Tema dell’incontro la imminente programmazione estiva, un tema “caldo” per commercianti e pubblici esercizi. Per Confesercenti ha partecipato all’incontro responsabile Confesercenti per l’area orientale della provincia di Taranto, il Ernesto Soloperto.Tanti gli argomenti all’ordine del giorno. In apertura dei lavori, il sindaco ha consegnato la bozza di delibera di giunta che andrà in vigore dal 01.06.2024 sulla “Movida Urbana e sulle Marine”, con l’impegno di convocare a breve i rappresentanti delle Associazioni per acquisire ...