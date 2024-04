BEACH TENNIS UISP L’Enterprise vola in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Proseguono i playoff del 18° campionato provinciale diindoor aderente al circuito-Lab84 Cup Heroe’s. Questi i risultati dei quarti di: Mem & Co-Smashers 3/7, 5/7, 1/7, 0/7, 1/7; Over the Top-Bagno Vela 7/6, 7/6, 7/4, 7/5; Enterprise-Bagno Andreucci 7/1, 5/7, 7/2, 3/7, 7/3; Idraulica Cucchi-Over Forever 7/6, 7/6, 4/7, 6/7, 1/7. Poi nella prima semiEnterprise batte Over Forever 7/5, 7/4, 7/1; nella finalissima se le vedrà con la vincente della sfida tra Smashers e Over the Top, in programma domani (ore 20) al Centro sportivo ‘Cimatti’ di Roncadello. m. l.