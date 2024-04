(Di mercoledì 17 aprile 2024), 18 aprile 2024 – I pezzi del puzzle sul giallo della villa dei misteri a Sant’Angelo in Vado si stanno lentamente componendo formando l’immagine che nessuno vorrebbe vedere: abuso sessuale su. E’ arrivata ieri mattina, infatti, la conferma da parte dell’arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado, che fa capo, come quella di, a monsignor Sandro Salvucci, riguardo il caso di presunta violenza sessuale che si sarebbe consumato nella piccola comunità vadese, anticipata ieri dal Carlino. E’ la clamorosa svolta sul giallo della villa di via Piobbichese, di proprietà del sacerdote 63enne Roberto Pellizzari, attualmente residente in Svizzera a Le Locle, nel cantone Neuchatel. Il sacerdote era tornato in Svizzera da un paio d’anni dopo averne trascorsi circa tre al fianco della mamma malata che accudiva nella ...

Prete indagato per abusi su minore, il vescovo di Pesaro: "La prima denuncia a noi" - Sant'Angelo in Vado, la villa del sacerdote perquisita dalla polizia. Inchiesta tra Italia e Svizzera per violenza sessuale su minore. L'Arcidiocesi: "Segnalazione fatta al nostro sportello di ascolto

La villa dei misteri. Abusi sessuali, l'inchiesta: blitz della Scientifica nella casa del Prete - Lui vive in Svizzera e ha messo in vendita l'immobile di Sant'Angelo in Vado. Indaga la Procura. Fonti elvetiche: denuncia partita dal vescovo di Pesaro

