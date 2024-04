L’Etihad Stadium è un bunker | il Real Madrid non l’ha mai espugnato | il Lione l’ultima a farlo in Champions

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Non è lo stadio più caldo al mondo, anzi persino Pep Guardiola in passato ha stuzzicato i suoi tifosi per chiedere più supporto dagli spalti. Eppure,inLeague sembra ormai da tempo essere uninespugnabile, tant’è chesconfitta casalinga del Manchester City in Europa risale al novembre 2018, quando ildi Cornet e Fekir si impose 2-1 contro De Bruyne e compagni nella fase a gironi. Arbitro di quella partita fu Daniele Orsato, designato per dirigere stasera Manchester City-, match di ritorno dei quarti di finale dopo lo spettacolare 3-3 dell’andata al Bernabeu. Dal novembre 2018 il Manchester City ha disputato trenta partite casalinghe inLeague, vincendone ventotto e ...