Cristina Parodi | “Mentana? Un genio assoluto… Divertentissimo E sapeva essere cattivo” Poi l’amore con Giorgio Gori | “Veniva in redazione per le riunioni | ci siamo innamorati”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dal debutto al TG5 il 13 gennaio 1992 a oggi, non manca nulla nell’intervista cheha rilasciato al Corriere della Sera. “era stato chiamato da Berlusconi a dirigere il primo tiggì di una emittente privata. Io, Cesara Buonamici, Alessandro Cecchi Paone e Lamberto Sposini eravamo i ‘prescelti’. Per capirci qualcosa in più un giorno Cesara prese coraggio e chiamò l’allora giovane direttore di Canale 5, che era in vacanza in Baja California. Fu gentile e ci disse: ‘Chi ci salta su fa bene’. Sarei andata anche senza quel consiglio del mio futuro marito, ma quello fu il sigillo”. Non mancano osservazioni su Enrico(“un, con la battuta sempre pronta. E ...